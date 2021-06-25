Минстрой предложил разрешить операторам капремонта увеличивать цену контрактов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минстрой России в связи с ростом цен на стройматериалы предложил дать региональным операторам капремонта многоквартирных домов право увеличивать цену контрактов в ходе их исполнения до 25%, сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Согласно настоящим правилам, у региональных операторов нет возможности и оснований для изменения стоимости ранее заключенных контрактов на проведение работ по капремонту.

"Мы постоянно мониторим ситуацию в регионах и уже сейчас видим, что она действительно сложная, так как не все подрядчики готовы работать по старым расценкам или отказываются выходить на торги. Чтобы не допустить срыва сроков программы, Минстроем России подготовлены изменения в постановление правительства Российской Федерации № 615. Благодаря этому у регоператоров появится возможность увеличивать цену контрактов о проведении капитального ремонта в ходе их исполнения до 25%", - сказал Егоров.

Он подчеркнул, что необходимо оперативно принять поправки в нормативную базу, чтобы дать возможность регионам исполнить обязательства по ремонту перед собственниками, а также сохранить уже сложившийся рынок подрядчиков, заинтересованных в капремонте.

Ранее президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сообщил ТАСС, что более половины конкурсов на капитальный ремонт многоквартирных домов не состоялись в России в первом полугодии из-за роста цен на строительные материалы. Минстрой России со своей стороны не подтвердил эту информацию. Как сообщили ТАСС в министерстве, на сегодня законтрактовано уже 97% программы капитального ремонта.

Ежегодно капитальный ремонт проводится в 45-50 тыс. многоквартирных домов по всей России. Пандемия в 2020 году не повлияла существенно на объемы выполняемых работ, добавили в Минстрое.