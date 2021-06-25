Консультационный центр ДОМ.РФ стал лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Консультационный центр ДОМ.РФ (спроси.дом.рф) стал лауреатом всероссийской премии "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий", сообщила в пятницу пресс-служба госкомпании.

"Каждый человек, который хочет улучшить свои жилищные условия, но не знает, от чего оттолкнуться, может начать с посещения спроси.дом.рф: узнать, на какую ипотечную программу он может претендовать, какие льготы ему положены, что делать в различных ситуациях, связанных с жильем", - приводятся в сообщении слова директора Консультационного центра ДОМ.РФ Михаила Ковалева.

Он отметил, что были проанализированы более 1,7 млн обращений и выявлены более 200 тематик, по которым у россиян возникает больше всего вопросов. Благодаря этому на едином портале удалось систематизировать всю информацию по группам и объединить ответы. Теперь на нем можно ознакомиться с инструкциями по различным жизненным ситуациям: от получения налогового вычета до вложения материнского капитала.

Кроме того, в апреле ДОМ.РФ запустил пилотный проект по интеграции на спроси.дом.рф региональных жилищных и ипотечных программ. Первым регионом стала Ростовская область. Сегодня портал аккумулирует информацию более 73 регионов России.

В ближайшее время на базе сервиса будет создан Единый информационный ресурс по повышению финансовой грамотности населения, который объединит образовательные программы ДОМ.РФ, Минфина России и региональных органов исполнительной власти.

Ежегодная программа "Лучшие социальные проекты России" создана в поддержку курса правительства России на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. Цель программы - выявлять лучшие практики поддержки населения и вовлекать их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.