Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Соответствующие поручения главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума опубликованы в воскресенье на сайте Кремля.

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"Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов <...>", - говорится в поручении, срок исполнения по которому установлен до 1 июля 2021 года.

Кроме того, Путин поручил обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия другой льготной ипотечной программы - на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7% (ранее было 6,5%), а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.

С соответствующими инициативами Путин выступил на пленарном заседании форума 4 июня.