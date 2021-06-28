Банки отмечают снижение интереса заемщиков к ипотечным каникулам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские банки отмечают снижение интереса к оформлению ипотечных каникул с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне стабилизации финансового положения заемщиков. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители кредитных организаций.

Закон об ипотечных каникулах предполагает установку льготного периода до шести месяцев, во время которого заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет либо вообще не платить по ипотечному кредиту, либо уменьшить выплаты. Попросить об ипотечных каникулах можно только один раз за время действия договора. Также жилье по ипотечному договору должно быть у заемщика единственным.

"В прошлом году в ВТБ ипотечные каникулы <...> оформили более чем 6,5 тыс. клиентов, с начала этого года - порядка тысячи человек. На наш взгляд, интерес к услуге в прошлом году был вызван периодом самоизоляции. В этом году мы видим, что он снизился, что связываем со стабилизацией финансового положения клиентов", - отметили в пресс-службе банка ВТБ.

В общем ежемесячно в ВТБ поступает в среднем 300 заявок на ипотечные каникулы, в СберБанк - 500 обращений. Также в пресс-службе крупнейшего банка Крыма - РНКБ - сообщили, что с начала года одобрили ипотечные каникулы для восьми заемщиков, при этом за аналогичный период 2020 года банк принял 16 подобных решений, в среднем ежемесячно в банк поступает 1-2 заявки на услугу. "Динамика может быть связана с ограничениями, принятыми впервые в 2020 году в связи с COVID-19", - считают в РНКБ.

Причины отказа и условия каникул

Всего с 20 марта 2020 года по 26 мая 2021 года российские банки одобрили 20 тыс. заявлений по ипотечным каникулам, следует из данных Банка России по результатам опроса 74 кредитных организаций. В то же время доля отказов в предоставлении ипотечных каникул в среднем достигает 37,8% от всех поступивших за этот период заявок. Зачастую банки не одобряют заявку на ипотечные каникулы из-за превышения максимального размера кредита или из-за несоответствия ухудшения жизненной ситуации заемщика установленным законом критериям.

"Например, заемщик не подтвердил обозначенное в законе снижение дохода или предоставил неполный пакет документов. В случае устранения клиентами несоответствий, по которым получен отказ, заявка на ипотечные каникулы будет рассматриваться повторно", - говорят в пресс-службе СберБанка.

По статистике кредитных организаций, в большинстве случаев заемщики запрашивают максимальный срок ипотечных каникул в шесть месяцев. По данным ЦБ, подавляющее большинство (92%) заемщиков просят о полной приостановке выплат.

Кроме того, 23 июня Совет Федерации одобрил закон, согласно которому ипотечные каникулы станут доступны для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Сейчас для получения ипотечных каникул заемщик обязан предоставить кредитору определенный перечень документов, подтверждающих его нахождение в трудной жизненной ситуации. Документом, подтверждающим нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, является в том числе справка по форме 2НДФЛ. Это условие означает, что заемщик должен быть официально трудоустроен и подтвердить снижение своего дохода справкой 2НДФЛ, выданной работодателем.

В ВТБ отмечают, что за консультацией по получению ипотечных каникул обращаются в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые. "Мы ожидаем, что в случае вступления в силу изменений клиенты из этих категорий будут обращаться за ипотечными каникулами чаще", - добавили в пресс-службе. По оценке РНКБ, после изменения условий спрос по услугу сохранится на прежнем уровне.

В целом с августа 2019 года до 1 апреля 2021 года в график платежей вернулись 85% заемщиков, которые брали ипотечные каникулы, прокомментировали ТАСС в пресс-службе Банка России. "Таким образом можно утверждать, что ипотечные каникулы оказались достаточно эффективным инструментом, дающим многим заемщикам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства по договорам", - отмечают в ЦБ.