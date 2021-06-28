Объем инвестиций в недвижимость в России вырос на 40%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость в России в первом полугодии 2021 года увеличился на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 176 млрд рублей. Такие предварительные данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Объем инвестиций в недвижимость [в] России по предварительным итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 40% и составил 176 млрд рублей против 125 млрд рублей в январе-июне 2020 года", - говорится в материалах.

Уточняется, что основным драйвером высокого уровня объема инвестиций является сегмент жилой недвижимости, который бьет рекорд второй квартал подряд. По итогам первого полугодия в участки под жилое строительство было вложено 117 млрд рублей, это максимальное значение за всю историю рынка, отмечают аналитики.

При этом объем инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам первого полугодия составил порядка 60 млрд рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (76 млрд рублей). Больше всего вложений было направлено в офисную и складскую недвижимость, сообщили в компании.

Исходя из текущей динамики, объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2021 года может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов, когда годовые вложения достигали порядка 300 млрд рублей, прокомментировала старший директор, глава рынков капитала и консалтинговых услуг CBRE Россия Ирина Ушакова. "Во второй половине 2021 года мы ожидаем более сдержанных объемов вложений со стороны жилых девелоперов и большей конверсии сделок с объектами коммерческой недвижимости", - приводятся ее слова в исследовании.

Ранее ТАСС сообщал, что согласно аналитическому отчету Marketbeat Lite, подготовленному консалтинговой компанией Cushman & Wakefield, объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России может увеличиться на 30% (до €3,5 млрд) в 2021 году в связи с отложенным спросом, сформировавшимся в пандемию.