Рост цен на стройматериалы не повлияет на сроки ввода городских объектов в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Остановки строительства городских объектов в Москве из-за увеличения стоимости материалов не планируется. При необходимости стоимость проектов может быть пересмотрена, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Несмотря ни на что, у нас адресно-инвестиционная программа будет выполнена. Мы сегодня в графике, работаем. На сегодняшний день мы ищем варианты пересмотра контрактной стоимости, один на один подрядную организацию с этой проблемой не оставим, они просто обанкротятся, если тенденция будет продолжаться. <...> Стоимость некоторых металлов в разы увеличилась, также есть вопросы по заработной плате, которая в разы выросла: у монолитчика, например, с 70 тыс. рублей до 83 тыс. рублей; подсобный рабочий теперь дешевле 55-60 тыс. рублей не заходит на стройку, а раньше они могли работать по 35-45 тыс. рублей", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что власти Москвы располагают необходимыми инструментариями и резервами для исполнения строительства по АИП в срок. По его словам, остановка стройки "на полпути" дорого обходится бюджету.

"Мы надеемся, что это сезонный рост [цен]. Если сравнивать первый квартал 2020 года и сегодняшний день, то, например, сталь листовая цинкованная подорожала в 2,5 раза, это существенный рост, утеплитель подорожал на 33%. Арматура подорожала чуть более чем вдвое: когда мы закладывали смету это стоило 32 тыс. рублей за тонну, сейчас это стоит 75 тыс. за тонну, - очень существенный рост произошел. То же самое у нас происходит сейчас и по кабелям, потому что там используется медь и т. д. Если сравнивать с первым кварталом 2020 года, то подорожание произошло более чем на 5%. Мы это прекрасно понимаем, даем сигнал для всего рынка, для подрядчиков", - сказал Загрутдинов.

Глава департамента строительства уточнил, что удорожание строительно-монтажных работ в жилых домах, контракты на строительство которых были заключены в прошлом году, составит 7-8%, что превышает инфляцию. Власти надеются, что этот всплеск цен сезонный, который бывает каждый год, и материалы "откатят назад по стоимости". Так, стоимость строительно-монтажных работ на различных объектах Москвы возросла на 8-18%.

Ранее Росстат сообщил, что стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% - по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%. Минстрой, Минфин и ФАС направили в регионы совместное письмо с разъяснениями о том, что цены госконтрактов могут быть изменены при существенном подорожании стройматериалов.