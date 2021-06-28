В Москве продано и арендовано около 7 тыс. кв. м машино-мест с начала года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Почти 7 тыс. кв. м машино-мест продано и арендовано с начала 2021 года Центром управления городским имуществом Москвы. За первое полугодие арендовали и приобрели 442 машино-места в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба центра.

"В больших мегаполисах наиболее остро ощущается нехватка свободных парковочных мест. Растут города, растет и спрос на машино-места. С начала 2021 года ГУП "Центр управления городским имуществом" реализовал 6 919,2 кв. м. Из них по преимущественному праву приобретено 309 машино-мест общей площадью 4 933,7 кв. м, по аукциону 43 площадью 619,5 кв. м, а сдано в аренду 90 лотов общей площадью 1 366 тыс. кв. м. Москвичи активно приобретают парковки для своих авто во многом благодаря тому, что это гарант безопасности автомобиля и возможность всегда припарковаться", - приводятся слова заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Артёма Сурженко.

Также он отметил, что у покупателей появилась возможность посмотреть паркинг целиком и выбрать удобное место в режиме 3D-тура. Кроме того, места на парковках теперь можно арендовать и по льготной стоимости. Ознакомиться с машино-местами и отслеживать публикации новых предложений можно на официальном сайте Центра управления городским имуществом в разделе "Машино-места".