Эксперты: Сочи и Калининград опередили Москву по темпам роста цен на новостройки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Жилье в российских новостройках подорожало с начала 2021 года в среднем на 12,6% - до 79,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Сочи и Калининград опередили Москву по темпам роста цен на жилье, следует из данных исследования федерального портала "Мир квартир". Аналитики провели исследование в 70 городах РФ с населением от 300 тыс. человек.

"Быстрее всего за последние шесть месяцев подорожал Сочи - рост цены квадратного метра здесь оказался беспрецедентным: +37,9%. После того как власти города объявили мораторий на строительство, вступающий в силу 1 июля, для разработки нового генплана, стало понятно, что рынок новостроек Сочи ждет жесточайший дефицит. Очень высоким ростом цен отличился также Калининград (+20,2%)", - говорится в исследовании.

По данным аналитиков, к городам с наиболее динамичным ростом цен на жилье по итогам полугодия также относятся Омск (+19,1%), Симферополь (+18,6%), Саратов (+17,7%), Краснодар (+17,5%), Севастополь (+17,3%), Самара (+17,1%), Тверь (+17%) и Курск (+16,7%). В Москве за шесть месяцев стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 11,8%, в Московской области - на 16%, в Санкт-Петербурге - на 13,1%, в Ленинградской области - на 14,5%.

Согласно исследованию, в среднем по стране с начала 2021 года квадратный метр подорожал на 12,6% - до 79 613 рублей. За год, с июня 2020 года по июнь 2021 средний ценник увеличился на 26,7%. По итогам первого полугодия цены на новостройки выросли во всех 70 городах, вошедших в статистику.

Наиболее интенсивный рост цен на жилье наблюдался в июне 2021 года - последнем месяце перед продлением льготной ипотеки на новых условиях, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, таких темпов подорожания не было еще никогда, покупатели были вынуждены покупать квартиры по самой высокой цене. "После 1 июля в самых дорогих городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, спрос на недвижимость пойдет вниз, и часть застройщиков, возможно, должна будет "охладить" свои ценники. Однако в тех городах, где средняя стоимость жилья не достигает 4 млн рублей (в нашем списке их 40 из 70), для рынка мало что меняется: ипотека на 3 млн под 7% по-прежнему дает хорошие возможности для покупателей. Там застройщики будут снижать цены только на дорогие лоты", - приводятся его слова в исследовании.