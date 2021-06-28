ДОМ.РФ стал оператором программы поддержки строительных подрядчиков по госконтрактам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кабмин расширил программу льготного кредитования строительных господрядчиков, оператором обновленной госпрограммы стал ДОМ.РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Правительство РФ своим постановлением расширило возможности по поддержке строительных компаний-подрядчиков по государственным (муниципальным) контрактам. Оператором обновленной госпрограммы стал Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вступивший в силу 25 июня 2021 года документ позволяет подрядным организациям получить льготный кредит на досрочное исполнение госконтракта на строительство или реконструкцию любого объекта капстроительства. Ранее механизм предполагал возмещение банкам недополученных доходов только по кредитам, выданным на досрочное завершение строительства объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

По новым условиям программы, господдержку смогут получить около 100 проектов совокупной стоимостью более 120 млрд рублей, рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. "Важно, что большая часть проектов - это медицинские или образовательные объекты. На цели возмещения недополученных доходов кредиторов из бюджета на 2021 год выделено 900 млн рублей", - приводятся его слова в сообщении.

Отмечается, что на данный момент доступ к системе наш.дом.рф для участия в программе уже получили семь кредитных организаций, включая Сбербанк, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк и Банк Открытие, при этом количество кредиторов-участников программы не ограничено.

Об условиях поддержки

Подрядные организации могут обратиться в любой уполномоченный банк, который имеет право на открытие счетов эскроу. Решение о возможности субсидирования принимается межведомственной комиссией Минстроя. В случае принятия положительного решения ДОМ.РФ будет на ежемесячной основе проверять исполнение принятых подрядчиком обязательств по кредитному договору и, при их успешном выполнении, осуществлять выплату возмещения.

Максимальный срок льготного кредита не должен превышать 3-х лет, процентная ставка (с учетом всех комиссий) должна быть не более 3% годовых. Сумма кредита ограничена размером государственного контракта, а главным условием получения льготного кредита является обязательство подрядчика завершить исполнение контракта минимум на 6 месяцев раньше, определенного в нем срока.