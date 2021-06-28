Законопроект об эскроу на проекты ИЖС вынесут на публичное обсуждение во II полугодии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Законопроект, распространяющий механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в рамках комплексной застройки, планируется вынести на публичное обсуждение во второй половине 2021 года. Об этом сообщил в понедельник заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко в ходе Международного финансового конгресса.

"Уверен, механизм проектного финансирования и эскроу счетов точно должен прийти в проекты ИЖС комплексной застройки, в застройку поселков, и такой законопроект мы совместно с Минстроем подготовили и будем вносить на публичное обсуждение во второй половине этого года. Считаем, что это позволит распространить успешный опыт проектного финансирования многоквартирных домов на проекты ИЖС", - сказал он.

По словам Федорко, благодаря реализации инициативы плюсы, которые есть при строительстве многоквартирных домов с использованием эскроу, появятся и в сегменте ИЖС. В частности, счета эскроу раскрываются после перехода прав собственности на построенный объект, тем самым обеспечивая безопасность сделки для покупателя.

Без развития индивидуального жилищного строительства невозможно будет выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года, отмечал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства хранятся на счетах эскроу, строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.