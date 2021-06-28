В ДОМ.РФ прогнозируют, что к концу 2021 года с эскроу будут строиться около 85% проектов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Доля проектов жилищного строительства, которые возводятся с использованием счетов эскроу в рамках проектного финансирования, в среднем по России составит 85% к концу 2021 года. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ, которые привел заместитель генерального директора компании Артем Федорко в ходе Международного финансового конгресса.

"Мы уже видим, что более половины рынка перешло на рельсы проектного финансирования, и к концу года уже менее 15% проектов будут строиться по старым правилам. Переход идет ритмично, гладко", - сказал Федорко.

По его словам, реформа идет успешно, застройщики пользуются комфортными ставками - на уровне 3-4% по проектному финансированию в среднем по отрасли. На счетах эскроу уже находится 1,96 трлн рублей, отмечают в ДОМ.РФ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.