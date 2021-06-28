Путин утвердил продление моратория на запрет субсидировать плату за ЖКУ для должников

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2022 года срока вступления в силу запрета на субсидии для граждан на оплату коммунальных услуг, если по ней у них есть подтвержденная судом задолженность. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Изначально соответствующие нормы в Жилищном кодексе РФ должны были заработать с 1 июля 2021 года, это было предусмотрено законом, принятым еще в 2018 году. Он запрещал предоставлять субсидии гражданам для компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, если у них была подтвержденная судебным решением непогашенная задолженность по оплате услуг ЖКХ за три последних года. Теперь вступление в силу данного правила переносится на 1 января 2022 года.

Кроме того, согласно принятому закону, власти Москвы получают право учитывать ряд особенностей при формировании платежных документов для жильцов многоквартирных домов. В частности, плата за содержание жилого помещения сможет включать в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме без выделения в составе такой платы расходов на общедомовые нужды.