Местные власти смогут самостоятельно вносить в ЕГРН данные о собственниках недвижимости

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Органы государственной власти и местного самоуправления в РФ получили право самостоятельно выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Соответствующие изменения в закон вступили в силу 29 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Муниципалитеты проведут всю необходимую работу - самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, ПФР России, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у нотариусов и т. д. В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты проинформируют их об этом по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений", - прокомментировали в ведомстве.

В Росреестре разъяснили, что к ранее учтенным объектам недвижимости относятся те, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют актуальные сведения о собственниках таких объектов, так как в правоустанавливающих документах нет полной информации о них. Отмечается, что новый закон также распространяется на ранее учтенные объекты недвижимости в Республике Крым и Севастополе.

Ранее статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий сообщил, что основную часть сведений о владельцах объектов недвижимости планируется внести в ЕГРН в течение трех-четырех лет. После вступления в силу поправок в закон прекратившие существование здания и сооружения можно снять с кадастрового учета на основе акта осмотра объекта органами власти без кадастрового инженера.

Государственная регистрация ранее возникших прав не считается обязательной и происходит по желанию собственников, поэтому изменения в закон не предполагают никаких штрафов и санкций в отношении правообладателей. В Росреестре отмечают, что информация о собственниках в ЕГРН обеспечивает защиту прав граждан и уберегает от мошенничества с их имуществом. "Это позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров", - добавляют в ведомстве.

В то же время правообладатели ранее учтенных объектов могут самостоятельно прийти в МФЦ с паспортом, правоустанавливающим документом и написать заявление о государственной регистрации ранее возникшего права. При этом не взимается госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31 января 1998 права на объект недвижимости.

О сведениях в ЕГРН

В настоящее время в целом по России в государственном реестре отсутствуют сведения о правообладателях 19,7 млн земельных участков (33,8% от общего числа), а также о правообладателях более 26 млн иных объектов недвижимости (в том числе 1,7 млн помещений в многоквартирных домах).