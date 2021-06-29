Эксперт: новые условия льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новые условия программы льготной ипотеки из-за повышения процентной ставки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке, однако не к снижению цен на жилье. Такое мнение высказал ТАСС управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия другой льготной ипотечной программы - на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7% (ранее было 6,5%), а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.

"Исходя из наших расчетов, для сохранения объема рынка и компенсации роста стоимости ипотеки застройщикам нужно будет в среднем по России снизить цены на жилье на 8%. Однако им легче перенести небольшое снижение темпов продаж, нежели падение цены. Тем более прошедший год дал возможность многим девелоперам накопить достаточную подушку безопасности. Это еще раз подтверждает, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на значимое падение цен на жилье: скорее они продолжат находиться в равновесном состоянии", - считает Енин.

При этом, согласно расчетам "Открытие Research", при росте ставки на 1 процентный пункт количество домохозяйств, которые могут себе позволить комфортно обслуживать ипотеку, сократится в среднем по стране на 4-5% от текущего значения.

Помимо этого, Енин полагает, что за счет нового ограничения на максимальный размер ипотеки программа фактически будет сворачиваться в крупных городах с высоким спросом. Но во всех остальных регионах, где средняя цена приобретаемой квартиры составляет 3,75 млн рублей, масштабность программы сохранится. "Масштабность программы сохраняется, и она будет охватывать всю страну. Но в ее фокус попадут именно те локации, где действительно нужно поддержать и спрос, и предложение", - резюмировал эксперт.