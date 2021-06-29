{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: новые условия льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить до 1 июля 2022 года срок действия программы на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новые условия программы льготной ипотеки из-за повышения процентной ставки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке, однако не к снижению цен на жилье. Такое мнение высказал ТАСС управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин.

На эту тему
Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин
Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия другой льготной ипотечной программы - на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7% (ранее было 6,5%), а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.

"Исходя из наших расчетов, для сохранения объема рынка и компенсации роста стоимости ипотеки застройщикам нужно будет в среднем по России снизить цены на жилье на 8%. Однако им легче перенести небольшое снижение темпов продаж, нежели падение цены. Тем более прошедший год дал возможность многим девелоперам накопить достаточную подушку безопасности. Это еще раз подтверждает, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на значимое падение цен на жилье: скорее они продолжат находиться в равновесном состоянии", - считает Енин.

При этом, согласно расчетам "Открытие Research", при росте ставки на 1 процентный пункт количество домохозяйств, которые могут себе позволить комфортно обслуживать ипотеку, сократится в среднем по стране на 4-5% от текущего значения.

Помимо этого, Енин полагает, что за счет нового ограничения на максимальный размер ипотеки программа фактически будет сворачиваться в крупных городах с высоким спросом. Но во всех остальных регионах, где средняя цена приобретаемой квартиры составляет 3,75 млн рублей, масштабность программы сохранится. "Масштабность программы сохраняется, и она будет охватывать всю страну. Но в ее фокус попадут именно те локации, где действительно нужно поддержать и спрос, и предложение", - резюмировал эксперт.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Минстрой учтет выводы Счетной палаты по ценообразованию в строительстве
В ведомстве заявили, что продолжат улучшать механизмы ценообразования
Читать полностью