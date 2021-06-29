Власти КБР планируют за год увеличить объем ввода жилья на 2,5%

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают увеличить площадь введенного в республике жилья по итогам 2021 года до 513 тыс. кв. м, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. Таких показателей планируется достичь в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона.

"Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в республике осуществляется, в частности, в рамках проекта "Жилье", который входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". По итогам текущего года у нас запланирован рост по вводу жилья. Ожидается, что в республике будет введено 513 тыс. кв. м, что составит 102,5% к прошлому году", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, к июню текущего года рост объема ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,2%. "С начала года предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построено 1 325 новых квартир общей площадью 108,5 тыс. кв. м", - уточнили в пресс-службе.

С начала года в сельской местности КБР построили 281 квартиру общей площадью 32,1 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу. Так, согласно данным статистики, организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 796 квартир. Объем введенного ими жилья составил 46 тыс. кв. м жилых помещений, что составляет более 42% в общем объеме введенного жилья.

Жители за свой счет и с помощью кредитов построили 529 собственных домов общей площадью жилых помещений 62,5 тыс. кв. метров. В общем объеме введенного жилья в январе-мае 2021 года на индивидуальных застройщиков приходится 57,6%.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.