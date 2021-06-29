В Москве вложат 2,6 млрд рублей в создание многофункционального офисно-торгового центра

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Компания AFI Development вложит в строительство офисно-торгового центра на востоке столицы 2,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект структуры AFI Development получил статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда. Компания вложит 2,6 млрд рублей в создание в Метрогородке многофункционального офисно-торгового центра площадью 38 тыс. кв. м, в результате чего появится около 1,1 тыс. рабочих мест. Всего в столице заключено уже пять соглашений в рамках программы стимулирования создания рабочих мест с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что благодаря участию в проекте входящий в компанию AFI Development "Специализированный застройщик "Метромаш" получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства двух многоквартирных домов в составе ЖК "Сиреневый сад". Новый офисно-торговый центр появится на Тагильской улице района Метрогородок неподалеку от строящегося жилого комплекса "Сиреневый сад". Один из домов, подпадающих под программу, застройщик планирует сдать уже в конце этого года, другой - весной 2024 года.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, размер льготы для AFI Development по программе составит почти 850 млн рублей: застройщик сможет воспользоваться ей после завершения строительства офисно-торгового центра. По условиям соглашения, это должно произойти не позднее июня 2024 года. До тех пор ему предоставлена отсрочка по внесению части платежа за первый год срока аренды земельных участков, выделенных для строительства жилья.

"Программа позволяет девелоперам не только экономить на издержках при строительстве жилья, но и строить объекты, которые в будущем принесут дополнительный доход. При этом, в рамках одного инвестпроекта может быть создано несколько объектов с новыми рабочими местами", - добавила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в Москве в 2020 году для привлечения бизнеса к возведению объектов недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. Строительство коммерческих и социальных объектов вне центра города поможет решать проблему маятниковой миграции из спальных районов, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт.