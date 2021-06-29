Старейший долгострой в Казани сдали в эксплуатацию спустя 17 лет после начала стройки

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Старейший долгострой обанкротившейся компании "Свей" в Казани введен в эксплуатацию спустя 17 лет после начала стройки. В ближайшее время туда заселяться 283 обманутых дольщика, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда обманутых дольщиков Татарстана.

"Изначально дом планировалось сдать до конца 2021 года, однако благодаря совместной слаженной работе удалось оперативно решить многие вопросы и сдать его на полгода раньше. Это второй дом, достроенный Фондом РТ в рамках федеральной программы поддержки дольщиков. В скором времени ожидается ввод в эксплуатацию еще пяти", - сказал исполнительный директор Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан-участников долевого строительства Иван Новиков.

Строительство дома началось в 2003 году, застройщиком была ООО "Фирма "Свей" Рашида Аитова. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в 2005 году, затем сроки неоднократно переносились, и в итоге строительство остановилось. А в 2011 году "Фирма Свей" была признана банкротом. В 2018 году суд приговорил к 11 годам исправительной колонии бывшего гендиректора компании Аитова, признанного виновным в мошенничестве с деньгами дольщиков. Ущерб оценивался в сумму более 340 млн рублей.

В 2020 году строительные работы в возобновились, дом был передан на достройку Фонду Республики Татарстан по защите прав граждан - участников долевого строительства. В доме 373 квартиры, есть подземная автостоянка на 94 места и детская площадка.