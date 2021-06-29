В Петербурге планируется ввести девять долгостроев до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию девять проблемных жилых домов в Петербурге планируется в этом году. Об говорится в презентации городского комитета по строительству, представленной на круглом столе во вторник в рамках XIV конкурса "Доверие потребителя".

"В 2021 году введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов (3 объекта), относящихся к категории проблемных, общей жилой площадью 85 тыс. 855 кв. м. До конца 2021 года планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию в отношении еще 9 проблемных объектов", - говорится в презентации.

Также отмечается, что в целом приняты управленческие решения по достройке проблемных домов, насчитывающих более 7 тыс. квартир.

По данным комитета по строительству Петербурга, на 28 июня 2021 года в городе введено 1,1 млн кв. м жилья. Всего в этом году планируется ввести 3,19 млн кв. м, в 2022 году - 3,4 млн кв. м.