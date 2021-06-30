В ВТБ сообщили, что россияне к 1 июля получат льготную ипотеку на 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские банки к 1 июля выдадут в рамках льготной ипотеки с господдержкой 570 тыс. кредитов на сумму до 1,7 трлн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ.

"ВТБ за все время действия программы с господдержкой выдал более 100 тыс. кредитов на сумму свыше 330 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж составляет 20%. По прогнозам ВТБ, общий объем выдач всех игроков с начала работы по программе к 1 июля составит 570 тыс. кредитов на 1,7 трлн рублей", - говорится в сообщении банка.

По словам заместителя руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгения Дячкина, это будет рекордный по сумме объем продаж льготной ипотеки за всю историю господдержки в России. "По объему это почти 29% от всей ипотеки, выданной за период действия программы", - отметил эксперт.

По данным ВТБ, регионами-лидерами в рамках программы стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская и Ростовская области, а также Краснодарский край. Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса - порядка 33%.