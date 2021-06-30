Набиуллина: рост ипотеки и потребкредитования в России по итогам года может превысить 20%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Рост ипотеки и потребительского кредитования в РФ по итогам года может превысить 20%, ЦБ внимательно следит за этими секторами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"В банковском секторе мы сейчас особенно внимательно смотрим за розничным кредитованием и ипотекой. Рост по ипотеке, по нашим оценкам, по итогам года может превысить 20%. Мягкая ДКП и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок. Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. Если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности", - отметила она.

По словам Набиуллиной, кредитование по плавающим ставкам без ограничений должно быть доступна только "квалифицированным" заемщикам.

"Полный запрет плавающих ставок - не лучшее решение, потому что снижает возможности расширения кредитования. Но без ограничений плавающая ставка должна быть доступна только "квалифицированным" заемщикам - наиболее обеспеченным гражданам, которые хорошо понимают свои риски при кредитовании на очень крупные суммы", - отметила она.