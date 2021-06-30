Средний срок ипотеки в мае впервые в России достиг 20 лет

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Средневзвешенный срок по выданным в мае 2021 года ипотечным кредитам обновил максимум с начала публикации наблюдений Банком России, то есть с 2018 года, и достиг 20 лет, следует из данных ЦБ.

В мае 2021 года банки выдали 148,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 22,5% меньше апреля 2021 года и на 59,3% больше мая 2020 года. Объем выданных ипотек составил более 433,6 млрд рублей, это на 21,3% меньше, чем в апреле, и в два раза больше, чем год назад.

В целом за первые пять месяцев 2021 года выдано почти 758 тыс. ипотек на более 2,14 трлн рублей, что на 45% больше, чем в аналогичный период 2020 года по количеству и на 72,5% - по объему.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 мая увеличился до более чем 10,26 трлн рублей. В том числе объем просроченной задолженности за май 2021 года снизился на 0,32% по сравнению с апрелем, до почти 69,5 млрд рублей.