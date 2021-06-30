{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ

Путин: отмена налога с продажи квартиры поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия

Президент отметил, что "с учетом роста стоимости жилья люди теряли достаточно приличные деньги"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Отмена налога с продажи квартиры поможет семьям с двумя и более детьми быстрее улучшить жилищные условия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

На эту тему
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Прямая линия с Владимиром Путиным.

"Если люди в течение пяти лет продают квартиру, а потом покупают другую, они платили НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Но все-таки с учетом роста стоимости жилья люди теряли достаточно приличные деньги, можно было бы делать хотя бы первичный взнос [по ипотеке]. Если в течение года человек покупает новое жилье, то тогда я предложил не взимать у людей, продающих квартиру, этот налог", - сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия", предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья, если они в течение года направят сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.

По российскому налоговому законодательству, дельта между стоимостью покупки и стоимостью продажи недвижимости облагается НДФЛ в размере 13%, если между сделками прошло менее пяти лет. При этом, в зависимости от ситуации, установлен минимальный срок владения недвижимостью. Если жилье получено в наследство, в подарок от члена семьи или близкого родственника, по договору пожизненного содержания с иждивением или после приватизации, то срок составляет три года. Такой же срок установлен и для тех, у кого этот дом, квартира, комната - единственное жилье. В остальных случаях без уплаты налога получится продать недвижимость только через пять лет после ее приобретения. При этом региональные власти могут по своему усмотрению определять эти нормы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
Средний срок ипотеки в мае впервые в России достиг 20 лет
В мае 2021 года банки выдали 148,4 тыс. ипотечных кредитов
Читать полностью