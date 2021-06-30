Путин: отмена налога с продажи квартиры поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия

"Если люди в течение пяти лет продают квартиру, а потом покупают другую, они платили НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Но все-таки с учетом роста стоимости жилья люди теряли достаточно приличные деньги, можно было бы делать хотя бы первичный взнос [по ипотеке]. Если в течение года человек покупает новое жилье, то тогда я предложил не взимать у людей, продающих квартиру, этот налог", - сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия", предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья, если они в течение года направят сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.

По российскому налоговому законодательству, дельта между стоимостью покупки и стоимостью продажи недвижимости облагается НДФЛ в размере 13%, если между сделками прошло менее пяти лет. При этом, в зависимости от ситуации, установлен минимальный срок владения недвижимостью. Если жилье получено в наследство, в подарок от члена семьи или близкого родственника, по договору пожизненного содержания с иждивением или после приватизации, то срок составляет три года. Такой же срок установлен и для тех, у кого этот дом, квартира, комната - единственное жилье. В остальных случаях без уплаты налога получится продать недвижимость только через пять лет после ее приобретения. При этом региональные власти могут по своему усмотрению определять эти нормы.