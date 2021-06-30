Путин призвал регионы своевременно готовить заявки на модернизацию ЖКХ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Государство заложило серьезные средства на модернизацию инфраструктуры, властям регионов следует своевременно готовить проекты и защищать их перед правительством, сообщил в среду президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос про ветхое состояние систем водоснабжения в некоторых городах.

"На систему ЖКХ непосредственно 150 млрд рублей у нас предусмотрено напрямую из Фонда национального благосостояния, и через ДОМ.РФ еще 150 млрд рублей [в виде инфраструктурных облигаций], и 500 млрд в целом на инфраструктуру. Все это - источники, из которых можно и будут решаться вопросы подобного рода. Нужно только своевременно на уровне регионов готовить соответствующие предложения, выходить в правительство и защищать свои предложения. Документы должны быть оформлены должным образом", - сказал Путин.

Президент отметил, что местные власти зачастую сдерживают рост тарифов на коммунальные ресурсы. "Когда реальные доходы многих граждан упали, поднимать тарифы и увеличивать платежи - очень сложное решение", - подчеркнул он. По его словам, из-за низких тарифов следуют недофинансирование ЖКХ, несвоевременные ремонты систем водоснабжения, отсутствие привлекательности отрасли для инвесторов.