Застройщиков при возведении жилья в центре Уфы обяжут создавать соцобъекты

УФА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Башкирии обязали застройщиков строить школы, детсады и поликлиники при возведении жилья в центре Уфы. Мера не коснется девелоперов при освоении других районов города, сообщил журналистам премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в среду.

"В Уфе мы определили пять зон, и чем ближе к историческому центру, тем больше социальная нагрузка на застройщика. Есть норматив, которой мы высчитываем, на определенное количество жителей какое количество мест в детсадах, школах, поликлиниках должно быть. В самом дорогом историческом центре самая большая нагрузка - 12% от объемов построенного жилья", - сообщил Назаров.

Если застройщик при освоении территории расселил старый жилой фонд, требования по соцобъектам могут пересмотреть. Также при строительстве на окраине города социальная нагрузка ложится на власти, в этом случае стоит задача одновременно с жильем создавать нужную инфраструктуру. Правило уже действует в отношении объектов, на которые сейчас выдаются разрешения на строительство, отметил премьер-министр.

По данным из открытых источников, цена на квадратный метр жилья в историческом центре Уфы начинается от 100 тыс. рублей на стадии строительства объекта.

В феврале в Башкирии по инициативе главы региона Радия Хабирова создали Ассоциацию застройщиков, в задачи которой входит анализ проблем отрасли при участии строителей и властей, выработка стратегии развития отрасли. Власти ожидают от ее деятельности изменения подхода к городской застройке.