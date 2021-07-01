ДОМ.РФ запустил конкурс типовых проектов индивидуального домостроения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил Всероссийский открытый конкурс типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных конструкций при поддержке Минстроя РФ и Минпромторга РФ. Об этом сообщил заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня на сайте конкурса появится техническое задание, которое детально опишет все требования, примеры и подходы к тому, что мы ждем от проектов, которые представят на конкурс. <…> До 20 июля есть возможность через специальную систему, которая будет доступна на сайте конкурса, загрузить материалы. Второй этап - отбор 120 финалистов, которые в августе будут разрабатывать конкурсное предложение", - сказал Финогенов.

В свою очередь замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что изначально к конкурсу будут привлечены производители для работы с проектировщиками и архитекторами. По словам Финогенова, призовой фонд конкурса составит 60 млн рублей. В ДОМ.РФ ожидают, что на участие в конкурсе поступит около 350 заявок.

Общая стоимость предложенных на конкурс проектов не должна превышать 50 тыс. рублей за кв. м и дополнительно 10 тыс. рублей за кв. м - на чистовую отделку. "С учетом того, что мы корректируем и отвечаем за стоимость квадратного метра для отдельных категорий граждан, этой цены хватит, чтобы жилищные условия улучшали не только рыночным способом, но и отдельные категории граждан, в том числе при переселении из ветхого и аварийного жилья", - сказал Стасишин.

В сентябре 2021 года члены жюри отберут 40 проектов-победителей. Их авторы разработают проектно-сметную документацию, а проекты пройдут госэкспертизу и войдут в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ.

В частности, 25 победителей выберут в номинации индивидуальных жилых домов индустриального производства и по пять победителей в трех номинациях: малоэтажные многоквартирные дома, блокированные жилые дома и социально-культурные объектов с использованием деревянных конструкций. В октябре-декабре победители конкурса будут разрабатывать проектно-сметную документацию.

"Мы видим много примеров появления по-настоящему талантливых и актуальных проектов благодаря проведению открытых конкурсов. На их площадке как опытные, так и молодые организации имеют возможность проявить себя в решении сложных архитектурно-планировочных решений, повысить свои компетенции за счет работы в консорциумах", - добавил Финогенов.

О развитии ИЖС

Ранее Стасишин сообщал, что сегодня готовятся законодательные изменения, которые позволят запустить механизмы строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом по всей России до конца года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.