В Минстрое заявили, что повышение ставок по ипотеке без стабилизации цен уменьшит спрос

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Повышение рыночных ставок по ипотеке может в перспективе привести к снижению спроса на жилье без стабилизации цены квадратного места и увеличения объема предложения. Об этом сообщил в четверг ТАСС замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

"Сегодня в моменте это (повышение рыночных ставок по ипотеке) никак не повлияет, но если мы не будем работать над увеличением предложения и оптимизацией затрат, которые приводят к увеличению цены квадратного метра, конечно, это приведет к сокращению спроса в каком-то моменте. Здесь очень важен и [рост] доходов населения", - сказал Стасишин.

Замглавы Минстроя объяснил, что увеличение рыночных ставок по ипотеке связано с повышением ключевой ставки до 5,5%.

В то же время, по словам замминистра, сокращение спроса на жилье может привести к уменьшению скорости наполнения счетов эскроу и соответственно увеличению ставки по проектному финансированию для застройщиков. Однако эту ситуацию поможет нивелировать программа по субсидированию низкомаржинальных проектов строительства жилья, отметил Стасишин.

"Наша комплексная задача сегодня - за счет увеличения предложения все-таки [оптимизировать] стоимость квадратного метра. Она [выросла] объективно, но в некоторых местах есть небольшие перекосы. Мы сейчас приведем в порядок, предложение [жилья] растет, баланс [спроса и предложения] есть", - добавил он.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 11 июня принял решение второй раз подряд повысить ключевую ставку - на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. По данным ДОМ.РФ, за 19-25 июня средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки по 15 крупнейшим банкам повысились на 0,09 п. п., на готовое жилье - на 0,07 п. п., а также на рефинансирование кредита - на 0,18 п. п.