Реновацию жилья в Норильске будут проводить технологией навесных фасадов

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Реновация жилого фонда самого северного города России - Норильска будет проводиться при помощи технологии навесных фасадов. Эта технология хоть и дорогая, но позволяет впоследствии существенно сэкономить на обслуживании, сообщил ТАСС мэр города Дмитрий Карасев.

"На первом этапе мы понимаем, что дороже. Поэтому сразу охватить 100% ремонтов фасадов не получится. Но в 2021 году начинаем применять такую технологию, постепенно увеличивая (число ремонтируемых домов с применением навесных фасадов - прим. ТАСС), и, может быть, к 2025 году перейдем на 100% использования навесных фасадов", - сообщил Карасев.

По данным мэрии Норильска, в 2021-2024 годах на реновацию жилищного фонда города будет направлено 7,1 млрд рублей, а в 2025-2035 годах - 59,7 млрд рублей. Планируется ликвидация аварийного и ветхого жилья, строительство новых и реконструкция действующих домов, в том числе имеющих историческое значение для Норильска.

По заказу агентства развития Норильска Сибирский федеральный университет занимался анализом существующих фасадных решений и разработкой рекомендаций для них. Как рассказал ТАСС руководитель работ по проекту, глава департамента комплексного изучения Арктики СФУ Юрий Захаринский, лишь четыре из 862 многоквартирных домов Норильска эксплуатируются менее десяти лет, 28% построены более 50 лет назад, а 55% введены в строй 31-50 лет назад. Средний показатель физического износа жилищного фонда города составляет 44%.

Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов сообщил ТАСС, что технология обычной покраски фасадов не придаст городу современности, в отличие от использования навесных фасадов. Кроме того, отмечает он, дома с навесными фасадами гораздо энергоэффективнее и долговечнее.

По мнению Захаринского, на практике использование навесных фасадов позволит снизить теплопотери домов на 45-55%, что является очень хорошим показателем для заполярного города, где продолжительность зимнего периода составляет более 300 дней в году, а температуры воздуха на длительное время могут опускаться ниже 50 градусов мороза. При этом специалисты в своих исследованиях учитывали российский и зарубежный опыт реновации жилфонда, в том числе и арктического города Баренцбург на архипелаге Шпицберген. "При анализе и сравнении навесных фасадных систем и обычных фасадов мы пришли к выводу, что использование навесных фасадов в условиях Норильска более долговечно, эстетично, энергоэффективно и в перспективе позволит сэкономить средства на обслуживание домов", - отмечает он.

Ноль рублей на ремонт

Как рассказала ТАСС доцент кафедры строительных конструкций и управляемых систем СФУ, ответственный исполнитель проекта "Фасады Норильска" Александра Фроловская, на этапе возведения стоимость навесной фасадной системы на один дом составляет порядка 40 млн рублей, штукатурного фасада с утеплением - около 37 млн рублей и обычного фасада - порядка 23 млн рублей.

"Зато расходы через 30 лет с учетом ремонтов каждые 10 лет на навесную систему составляют 0 рублей, на систему с утеплением - 56,3 млн рублей, а на обычный ремонт - 63,5 млн рублей. Думаю, порядок цифр понятен", - отметила она.

Доцент Высшей школы промышленно-гражданского строительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дарья Немова согласна с оценками других экспертов. "На мой взгляд, предположение о том, что навесной вентилируемый фасад будет лучшим решением по ремонту существующих зданий, то есть по их реконструкции, реновации, верно. Действительно, у данной ограждающей конструкции срок безремонтной эксплуатации намного дольше, чем у альтернативных решений, например у штукатурного фасада. Хотя штукатурный фасад и будет дешевле, порядка 800-1000 рублей за квадратный метр, но его придется ремонтировать и обновлять в условиях эксплуатации раз в 8-10 лет", - сказала она ТАСС. По ее подсчетам, стоимость навесного вентилируемого фасада составляет 2,5-5 тыс. за квадратный метр. Однако срок службы таких систем гораздо выше - от 30 до 50 лет.

"Все зависит от того, есть ли возможность вложиться в создание этой системы на этапе стройки. В любом случае, необходимо делать комплексную реконструкцию здания. Если просто утеплить стены, но не модернизировать систему теплоснабжения, то достичь высокой энергоэффективности здания не получится", - отметила она.

Проблема обновления жилого фонда остро стоит для многих арктических городов. Технологию навесных фасадов изучают, например, в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили ТАСС в Инспекции госжилнадзора Ямала, в регионе из 7 440 многоквартирных домов лишь 73% имеют износ менее 30%. С 2020 года в городах Надым и Новый Уренгой реализуется пилотный проект по обновлению фасадов с использованием разных технологий ремонта: оштукатуривание, окрашивание и навесные вентилируемые фасады. В нем участвуют 12 домов. Планируемый срок завершения работ - август 2021 года. После чего будут проведены исследования о степени энергоэффективности использования данных технологий.

Захаринский подчеркивает, что острой проблемой остается вопрос многоквартирных домов с "ограждающими конструкциями из газобетонных панелей". По его словам, необходимы исследования на тему возможности или невозможности эксплуатации таких домов и разработки решений по реконструкции таких домов. Ученые СФУ готовы провести их.

О программе реновации

В феврале 2021 года подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ предполагает проведение реновации жилищного фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формировании комфортной и безопасной городской среды, также переселение проживающих в Норильске и Дудинке в районы с более благоприятными условиями.

Был определен объем совместного финансирования развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, который планируется включить в Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в размере до 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля".

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживает 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Согласно ранее озвученным планам "Норникеля", до 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. квадратных метров.