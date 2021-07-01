Власти Чувашии завершат переселение из аварийного жилья на 1,5 года раньше срока

ТАСС, 1 июля. Проживающие в домах, признанных аварийными до 2017 года, в Чувашии смогут получить новые квартиры на полтора года раньше плановых сроков - до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Павел Данилов.

"Готовятся изменения в программу по ускоренному переселению в 2021-2023 годах 17 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью 7,5 тыс. кв. м, в которых проживают 516 человек. Объем финансирования - на общую сумму 293,8 млн рублей, в том числе с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 248,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Согласно прежней программе, расселение аварийных многоквартирных домов было предусмотрено до сентября 2025 года. Так, в городе Чебоксары жилье предполагалось расселить в период 2022 - 2024 годов, в Чебоксарском районе в 2023 - 2024 годах, в городе Шумерле - с 2024 по 1 сентября 2025 года. "С целью досрочной реализации программы мы планируем расселить указанные аварийные дома в более ранние сроки - в 2023 году", - пояснил министр.

На сегодняшний день по республике требуется расселение 23 жилых домов, в которых проживает 561 человек. Это 235 квартир общей площадью 8,4 тыс. кв. метров.

"Кроме того, в дополнение к плановой программе будут включены еще шесть аварийных домов, расположенных на территориях Моргаушского, Урмарского, Янтиковского районов, на переселение которых не предусмотрена финансовая поддержка фонда. Они были включены в программу переселения по решению суда. Расселение этих домов планируется в 2024 году, эта работа будет проведена не в рамках ускоренного переселения", - добавил Данилов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.