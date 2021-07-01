Цены на жилье у парка "Яуза" в Москве после его создания могут вырасти на 30%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра жилья возле парка "Яуза" в Москве может подняться на 30% после завершения работы над его созданием. Об этом сообщил в четверг на сессии Московского урбанистического форума председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Работы по созданию парка "Яуза" на природной территории вдоль одноименной реки запланированы на 2019-2023 годы. Там обустроят места для отдыха, прогулочные зоны, детские площадки и спортивные объекты, а также веломаршруты.

"По практике - мы об этом не думали и это не закладывали, когда прогнозировали создание парка, - стоимость жилого метра в домах, которые примыкают к парку, после реабилитации территории вырастает на 30%", - сказал Шапошников.

По его словам, сейчас в планах остается объединение парка "Яузы" с Ботаническим садом и ВДНХ, а также обсуждается возможность объединить и продлить его в сторону нацпарка "Лосиный остров". "Здесь может быть необходима коллаборация Агентства стратегических инициатив и Москвы, нам было бы легче вместе этим заняться, потому что парк "Яуза" имеет непосредственный выход вдоль Яузы в "Лосиный остров", - отметил председатель Мосгордумы.

Кроме того, у столицы есть предварительные договоренности с Московской областью - сейчас от Мытищ до МКАД подмосковные власти создают свой парк "Яуза". "У нас есть все технологические и технические возможности эти два парка соединить под МКАД, и это действительно получится такой мегапарк, который объединяет Московскую область, Москву и национальный парк", - уточнил Шапошников.

На всем протяжении парка "Яуза" создаются уникальные маршруты. Это экотропы - 15 км, веломаршруты - более 25 км, а также заканчивается подготовка марафонского маршрута на 42 км, что позволит не перекрывать город при проведении каких-либо спортивных мероприятий, рассказал председатель Мосгордумы. "Также через Яузу проходит один из самых известных паломнических маршрутов в Лавру, который еще в XIV веке проложил преподобный Сергий. И в 2022 году мы планируем проведение работ по созданию пешеходного навигационного маршрута, который будет начинаться у стен Московского Кремля и заканчиваться в Троице-Сергиевой лавре. Основная часть маршрута проходит через парк "Яуза", - добавил он.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.