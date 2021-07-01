В Минстрое считают, что механизм "инфраструктурного меню" востребован среди регионов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Механизм "инфраструктурного меню", который создает дополнительные возможности для жилищного строительства за счет набора финансовых инструментов, востребован в регионах Российской Федерации. Такое мнение высказал в среду первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин на Московском урбанистическом форуме.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое "инфраструктурное меню" для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.

"Сейчас эта программа развивается. Со многими регионами мы уже взаимодействуем, рассматриваем большое количество заявок. Действительно регионы отзываются на эту программу, многие обращаются", - сказал Ломакин на сессии "Инвестиции в будущее. Экономика глобального города".

В конце июня пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщала, что объем средств, которые регионы РФ смогут получить для развития инфраструктуры и жилищного строительства, будет увеличен на 2,4 трлн, до 3,5 трлн рублей.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". ТАСС выступает информационным партнером Московского Урбанистического форума.