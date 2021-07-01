Минстрой предложил ввести прямые закупки лифтов у заводов-изготовителей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ разработал проект постановления, по которому предлагается проводить прямые закупки лифтов у заводов-изготовителей. Об этом сообщил в четверг замглавы министерства Максим Егоров на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации.

"Завод-изготовитель выберет тех, кто будет монтировать лифт. Бывают [ситуации], когда на конкурсах побеждают компании, которые занимаются монтажом лифтов, демпингуют цены и выставляют свои условия предприятиям. Мы хотим попробовать изменить ситуацию и в приоритет ставить отечественных производителей", - отметил Егоров.

Замглавы министерства добавил, что необходимо продлевать и увеличивать финансирование программы замены и ремонта лифтов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в декабре 2020 года подписал распоряжение о выделении 750 млн рублей на замену и ремонт более тысячи старых лифтов в многоквартирных домах до конца 2022 года.