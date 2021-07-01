Минстрой предложил изменять программы капремонта регионов с учетом техсостояния домов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает разрешить корректировать региональные программы капитального ремонта в зависимости от технического состояния дома. Об этом сообщил в четверг замглавы Минстроя России Максим Егоров на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации.

"Минстрой разработал проект закона, сейчас он проходит согласование, что мы можем корректировать региональные программы капитального ремонта в зависимости от технического состояния конструктивного элемента дома после соответствующего обследования. Я надеюсь, что мы скоро внесем данный законопроект в правительство. Мы видим риски неисполнения программ капитального ремонта в некоторых субъектах, где были завышенные ожидания, но не были определены источники финансирования", - сказал Егоров.

Замглавы Минстроя РФ отметил, что в законе также уделят внимание энергоэффективности при проведении капитального ремонта и использования современных технологий. Также из-за удорожания строительных материалов Минстрой предлагает корректировать стоимость контрактов по капремонту до 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.