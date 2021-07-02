Строительство небоскребов по проекту бюро Zaha Hadid в Москве начнется в 2023 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Строительство многофункционального комплекса с жилыми небоскребами, спроектированного британским бюро Zaha Hadid Architects, начнется в Москве в конце 2023 года. Об этом сообщил ТАСС глава строительного концерна "Крост" Алексей Добашин.

"В конце 2022 года мы должны получить заключение экспертизы. Это самое важное. После этого - еще ряд дополнительных действий, и в конце 2023 года начнется строительство, но будет идти очень быстро", - сказал он в кулуарах Московского урбанистического форума.

Он добавил, что концерн разрабатывает специальные технологические решения для строительства этого объекта. Так, девелопер намерен синхронизировать в единой системе информационного моделирования работу проектировщиков и заводов - изготовителей строительных конструкций. "Больше 50% этих зданий будет изготовлено индустриальным способом на наших заводах. Мы создадим новый бренд, IMC - "industrial monolit construction". В строительстве слишком много ручного труда, это один из выводов пандемии, причем в условиях дефицита рабочей силы страдает качество", - сказал Добашин. Объем проектного финансирования, которое будет привлекаться под строительство проекта, составит не менее 10 млрд рублей, добавил девелопер.

Проект всемирно известного британского бюро Zaha Hadid Architects был презентован на Московском урбанистическом форуме. Он будет возведен в рамках многофункционального жилого кластера Union Park в 82-м квартале Хорошево-Мневников.

Проект будет реализован в виде пяти разновысотных башен в стиле бионической архитектуры, максимальной высотой до 200 м, на общем многоуровневом озелененном стилобате. Общая площадь нежилых помещений составит 86 тыс. кв. м, она рассчитана на 2 тыс. рабочих мест. Объем жилья составит 184 тыс. кв. м.

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.