В Минстрое заявили, что стоимость контрактов по капремонту не отразится на взносах россиян

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Предложенная Минстроем РФ возможность изменения стоимости контрактов по капитальному ремонту из-за удорожания стройматериалов не отразится на взносах россиян. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя РФ.

"Стоимость материалов - одна из основных составляющих всех работ. И рост стоимости строительных материалов отражается на цене работ по капремонту. Минстрой предлагает разрешить изменение цены контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Это предложение касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя РФ Максима Егорова.

Ежегодно Минстрой оценивает финансовую устойчивость региональных программ капремонта и дает рекомендации губернаторам. Например, это касается использования современных и энергоэффективных технологий при капремонте, которые оптимизируют стоимость работ.

Минимальный размер взноса за капремонт устанавливают субъекты, в том числе с учетом инфляции и методических рекомендаций Минстроя РФ. "Это необходимо, чтобы обеспечить качественное выполнение всех необходимых домам работ в полном размере", - отметили в министерстве.

В частности, сумма взноса зависит от объема работ при капремонте. Учитываются шесть основных конструктивных элементов - фасад, крыша, подвал, фундамент, лифт и инженерные сети, а также регионы могут дополнительно расширить этот список. Кроме того, местные власти ориентируются на уровень платежеспособности в регионе при установлении платы за капремонт.