В Москве за 10 лет демонтировали около 4 млн кв. м самостроя

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Около 4 млн кв. м объектов самовольного строительства демонтировано в Москве за последние десять лет. Об этом сообщил в пятницу начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский на Московском урбанистическом форуме.

"За последнее десятилетие инспекция приобрела очень серьезные полномочия, что позволило нам реновировать большие территории. Так, например по самостроям мы имеем весь пул полномочий, начиная от выявления проблемных объектов и заканчивая их физическим демонтажем. <…> За это время у нас было демонтировано 4 млн кв. м незаконных объектов", - сказал Овчинский.

Он отметил, что в этом году завершается первая в истории Москвы инвентаризация территории города с выявлением всех проблемных объектов, которые создавались на протяжении десятилетий.

"Буквально за последние три года мы в свою деятельность включили большой пул новых технологий, которые позволяют нам эффективно работать с территорией города и реновировать территорию города. Так, у нас постоянно над территорией города летает квадрокоптер, который сканирует территорию и выявляет признаки начинающихся проблем. <…> Были разработаны автоматизированные алгоритмы выявления нарушений", - добавил Овчинский.

По его словам, в прошлом году совместно с департаментом информационных технологий Москвы была запущена технология искусственного интеллекта, которая позволяет выявлять проблемы в имущественно-земельной сфере и быстро их предотвращать. "70-80% всех проблемных объектов у нас выявляется по такой технологии. Для нас это серьезное повышение эффективности деятельности, для города это освобождение пространства от всего уродующего город, от всего того, что несет потенциальную угрозу", - уточнил Овчинский.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.