За что при банкротстве могут забрать даже единственное жилье?

Ни на тот, ни на другой вопрос закон пока не дает четкого ответа. Судам приходится самостоятельно определять эти параметры, исходя из множества факторов конкретного дела, объяснила доктор юридических наук и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Светлана Карелина.

Все в том же 2012 году КС постановил, что требуется внести поправки в законодательство: установить критерии и роскошного, и достаточного жилья, а также формализовать схему замены бо́льшей недвижимости на меньшую. Но законодатели до сих пор этого не сделали.

Тогда же КС отметил, что существующие нормы соцнайма имеют другие цели и не могут быть использованы для решения подобных дел, напомнила Светлана Карелина. К этим нормам как раз нередко прибегают, чтобы определить, сколько квадратных метров достаточно должнику для нормального существования.

В итоге подобные дела затягивались, проходили по несколько кругов рассмотрения, а также то и дело доходили до Верховного или Конституционного суда.

В 2020 году Верховный суд (ВС) заявил, что постановлением от 2012 года КС в принципе исключил возможность менять одну квартиру на другую, пока власти не изменят законодательство. Исходя в том числе и из этой позиции, осенью 2020 года ВС не разрешил менять квартиру должника из Ижевска площадью около 40 кв. м на другую — 19,8 кв. м (дело Дмитрия Стружкина).

Позднее, в начале 2021 года, комиссия ВС, рассматривая еще одно дело (Александра Поздеева), отметила, что продажа спорного имущества (в данном случае — две квартиры, объединенные в одну) фактически "приведет к лишению должника частной собственности, на которую не может быть обращено взыскание, против его воли, и навязыванию ему права собственности на иное имущество, заинтересованность в приобретении которого он не выражал". Впрочем, конкретно в этом деле ВС также постановил разобраться, можно ли из одной квартиры снова сделать две и реализовать одну из них в уплату долга.

Но на июль 2021 года последнее слово остается за КС. Весной 2021 года он после жалобы Ивана Ревкова уточнил, при каких условиях суды все-таки могут изымать единственное жилье должника. А именно: