Единственную квартиру гражданина-банкрота впервые в России продали на торгах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Пятикомнатная квартира в центре Екатеринбурга - единственное жилье гражданина РФ Аркадия Поторочина, признанного банкротом в 2018 году, была продана на торгах. Взамен конкурсным кредитором должнику была передана в собственность квартира меньшей площади, следует из данных, опубликованных в электронной картотеке арбитражных судов и на площадке торгов.

Согласно данным площадки по продаже имущества должников, торги по квартире Поторочина площадью 147,3 кв. м в Екатеринбурге с начальной ценой 9,118 млн рублей завершены. В картотеке арбитражного дела говорится, что взамен конкурсным кредитором Поторочину была предоставлена в собственность квартира площадью 31,7 кв. м.

По данным юристов, опрошенных "Коммерсантом", это первый подобный случай, когда продается единственная квартира банкрота с предоставлением ему более скромного жилья.