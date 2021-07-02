{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единственную квартиру гражданина-банкрота впервые в России продали на торгах

Взамен должнику передали в собственность квартиру меньшей площади

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Пятикомнатная квартира в центре Екатеринбурга - единственное жилье гражданина РФ Аркадия Поторочина, признанного банкротом в 2018 году, была продана на торгах. Взамен конкурсным кредитором должнику была передана в собственность квартира меньшей площади, следует из данных, опубликованных в электронной картотеке арбитражных судов и на площадке торгов.

Согласно данным площадки по продаже имущества должников, торги по квартире Поторочина площадью 147,3 кв. м в Екатеринбурге с начальной ценой 9,118 млн рублей завершены. В картотеке арбитражного дела говорится, что взамен конкурсным кредитором Поторочину была предоставлена в собственность квартира площадью 31,7 кв. м.

По данным юристов, опрошенных "Коммерсантом", это первый подобный случай, когда продается единственная квартира банкрота с предоставлением ему более скромного жилья.

Теги
РоссияСвердловская область
Эксперт предложила поощрять скидками за коммуналку контролирующих капремонт собственников
Без активного участия жильцов контроль в доме будет недостаточно полным, подчеркнула член совета партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева
Читать полностью