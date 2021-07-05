Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку крупнейших городов мира по росту цен на жилье

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место соответственно в мировом рейтинге по росту цен на жилье Global Residential Cities Index по итогам первого квартала 2021 года, сообщила в понедельник международная консалтинговая компания Knight Frank.

"Москва заняла седьмую строчку индекса с положительной динамикой цен в 22,4%, при этом год назад столица находилась только на 143-м месте рейтинга (-3,6%). Санкт-Петербург переместился с шестой на восьмую строчку (+14,0% в первом квартале 2020 года и +22,1% по итогам аналогичного периода 2021 года)", - говорится в сообщении.

Причем результаты российской столицы не является рекордным: например, в третьем квартале 2008 года цены в Москве выросли на 25,8%, а первом квартале 2009 года - на 23,8%. Однако данные за второй квартал 2021 года могут превзойти эти цифры, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

"При этом в среднесрочной перспективе мы прогнозируем замедление роста цен в Москве в связи с изменением условий льготной ипотеки и вероятным ростом ставок по ипотечному кредитованию в ближайшем будущем", - приводятся в сообщении ее слова.

Лидерами рейтинга по итогам первого квартала стали турецкие города и столица Новой Зеландии: Измир (+33,9% за год), Анкара (+30,3%) и Веллингтон (+30,1%). В среднем годовой рост цен в 150 анализируемых городах составил 7,4%.