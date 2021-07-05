В ВТБ сообщили о росте спроса на льготную ипотеку в июне в 1,5 раза

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза перед обновлением условий госпрограммы. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Средненедельный объем выдачи льготной ипотеки клиентам ВТБ во второй половине июня превысил 2 тыс. кредитов на сумму 8,6 млрд рублей, тогда как в первой половине месяца он составлял около 1,4 тыс. сделок на 5,5 млрд. Таким образом, перед окончанием прежних условий программы спрос на нее вырос в 1,5 раза", - указано в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президента ВТБ Евгения Дячкина, повышение спроса было ожидаемым. "Как мы и ожидали, в конце июня произошел существенный рост числа совершенных сделок по льготной ипотеке. Это связано с желанием заемщиков, особенно в крупных городах, успеть решить свой квартирный вопрос на более выгодных условиях", - цитирует Дячкина пресс-служба банка.

Обновленная программа, действующая после 1 июля, предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 3 млн рублей. Максимальный срок кредита - до 30 лет.