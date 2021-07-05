Аварийные дома в Комсомольске-на-Амуре расселят в 2021 году после жалоб жителей Дегтяреву

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае начнут расселять жителей поселка Берлин в Комсомольске-на-Амуре после жалоб на крыс в домах и асбест в конструкциях. Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил во время прямого эфира в соцсети "Одноклассники" в понедельник.

В июле прошлого года при посещении Комсомольска-на-Амуре местные жители пожаловались врио главы на плохое качество домов в поселке Берлин в микрорайоне "Дружба" города. В частности, жители сообщили, что в стенах домов есть асбест, кроме того, в зданиях есть блохи и крысы. По их словам, из-за плохих условий проживания отмечаются проблемы со здоровьем.

"Первый мой визит в Комсомольск начался со знакомства с жителями Берлина. Мы передали муниципалитету 35 или 36 квартир в соседнем доме. У нас сейчас отрабатывается вопрос финансирования из краевого бюджета, чтобы выкупить у застройщика еще несколько десятков квартир, 48, если я не ошибаюсь. И третий этап - строительство еще одного дома. Поэтому всех расселим, процесс начался, и уже в этом году некоторые получат квартиры", - сказал Дегтярев.

Поселок получил такое название, поскольку конструкции для домов завозили из ГДР. Администрация Комсомольска-на-Амуре сообщала, что сборно-щитовые дома, на которые пожаловались горожане, были построены в 1980-х годах как временные для строителей ТЭЦ, и в панелях действительно использовался асбест. После окончания работ на ТЭЦ строителей должны были расселить, но процессу помешала начавшаяся в стране перестройка. Всего в поселке Берлин около десятка таких домов. Их признали аварийными, однако они не расселялись, поскольку в городе есть более старые и ветхие здания 1930-1940-х годов постройки, стоящие выше в очереди в программе переселения.