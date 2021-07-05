В Ингушетии решили проблему двух долгостроев и переселения из аварийного жилья

МАГАС, 5 июля. /ТАСС/. Строительство долгостроя в городе Малгобек Республики Ингушетия завершено, готовится ввод в эксплуатацию второго объекта. Новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья получат 76 семей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Малгобеке завершено строительство дома №64 на улице Базоркина, начатого еще в 2016 году по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016-2020 годах". Проектом предусматривалась ликвидация аварийного жилья и возведение на освободившемся участке нового пятиэтажного комплекса", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что строительная компания не выполнила контрактные обязательства, и в 2019 году договор долевого строительства был расторгнут. В этом году власти региона предприняли меры для решения проблемы и завершения объекта за счет инвестора. На сегодня все строительные работы на объекте окончены, квартиры распределены и переданы 40 семьям.

В рамках программы также построен дом №64, где для будущих жильцов возведены 36 квартир. Объект готов на 99%, ведется подготовка документации для ввода в эксплуатацию. Общая площадь зданий составляет более 6,3 тыс. кв. м.

В пресс-службе добавили, что всего согласно программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2016-2020 годах" аварийными были признаны восемь многоквартирных домов на 76 квартир, в которых проживали 380 граждан. "Таким образом, решение проблемы обеспечения жителей данных аварийных домов новым жильем подходит к своему завершению", - отметили в пресс-службе.