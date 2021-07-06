Еще 12 подмосковных учителей получили сертификаты на приобретение жилья по соципотеке

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 10 работающих в Московской области учителей получили сертификаты на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека", об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Губернатор Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" еще 12 учителям, работающим в регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что для получения сертификата на соципотеку необходимо иметь российское гражданство и трудовой договор в Московской области на срок не менее 10 лет, стаж работы не менее пяти лет, а также не должно быть жилья в собственности в Подмосковье. Правительство региона предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса, а затем ежемесячно в течение 10 лет компенсирует сумму основного долга. Участник программы нужно будет выплачивать только проценты по кредиту.

"Я хочу сказать слова благодарности всем нашим педагогам, учителям, которые очень добросовестно давали детям знания весь этот непростой учебный год. Хочется, чтобы каждый следующий год ребята более успешно сдавали экзамены, поступали в самые лучшие вузы и все их самые смелые мечты сбылись. Наша льготная ипотека направлена на поддержку учителей, врачей, воспитателей - людей благородных профессий. Программа у нас действует уже много лет, она себя зарекомендовала, поэтому мы ее продолжаем. Я с большим удовольствием вручу вам сертификаты. Надеюсь, что вы подойдете обстоятельно к выбору квартиры, приобретете именно то, что вы хотите", - приводятся в сообщении слова Воробьева.