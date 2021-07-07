В Бурятии на расселение граждан из зоны БАМ в 2021 году направят более 320 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Бурятии направят на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 2021 году более 320 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

"На переселение граждан из аварийного жилья, расположенного в зоне БАМ, предусмотрено 321 млн рублей. Из них 140 млн рублей уже перечислено на счета граждан, проживающих в зоне БАМ, для приобретения нового жилья", - сообщили в пресс-службе.

Субсидии получили 29 семей в Северо-Байкальском районе, пять семей - в Муйском районе и 21 семья - в городе Северобайкальск. "Денежные средства перечисляются гражданам по мере предоставления ими банковских счетов", - пояснили в пресс-службе.

Субсидия распределена между муниципальными образованиями по удельному весу аварийного жилья. 144 млн рублей рассчитано для перечисления на счета жителей Северо-Байкальского района. Субсидия в размере около 118 млн рублей предусмотрена на приобретение нового жилья жителями Муйского района. Еще около 57 млн рублей рассчитано на жителей города Северобайкальск.

В целом за период с 2020 по 2022 год на расселение аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали в Бурятии будет направлено около 1 млрд рублей, планируется расселить 332 семьи.

Мероприятия по переселению из аварийных домов на территории этих муниципальных образований реализуются в рамках госпрограммы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и государственной программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия".