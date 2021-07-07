В правительство внесли законопроект о слиянии Фонда ЖКХ и Фонда дольщиков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Законопроект о слиянии Фонда содействия реформированию ЖКХ с Фондом защиты прав дольщиков внесен в правительство и получил положительное заключение главного правового управления при президенте РФ. Об этом в среду сообщила статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ Светлана Иванова на заседании Общественного совета при Минстрое.

"В настоящее время мы знаем, что на законопроект имеется положительно заключение ГПУ (Главного правового управления при президенте РФ), он проходит регламенты и процедуры, установленные регламентом правительства РФ", - сказала она, уточнив, что соответствующая инициатива была внесена в правительство Минстроем в марте 2021 года.

Иванова напомнила, что проект федерального закона предполагает создание публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем реорганизации существующих институтов - Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ путем их слияния. По ее словам, предполагается, что публично-правовая компания объединит функции двух институтов и сохранит правопреемственность всех обязательств, взятых на себя институтами.

"На законопроект поступили замечания заинтересованных организаций - Фонда ЖКХ, Общественного совета. Редакция с учетом замечаний проработана Минстроем и направлена в правительство. <…> Сейчас работа над проектом продолжается", - добавила Иванова.

Всем заинтересованным участникам необходимо консолидироваться в этой работе, отметил в свою очередь председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин. "Я прямо скажу. Я готов встретиться с премьер-министром, у нас с ним есть такая договоренность. Если наши предложения будут проигнорированы, мы можем поставить вопрос, что так делать нельзя. <…> У меня к вам личная просьба консолидироваться", - обратился он к Ивановой.

В конце мая на итоговом заседании коллегии Минстроя Степашин предложил доработать законопроект о слиянии Фонда ЖКХ и Фонда дольщиков. По его словам, документ вызывает много нареканий.

Сложности объединения

Объединение фондов отстает от изначальных сроков - внесение законопроекта в Госдуму планировалось еще в весеннюю сессию, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Сложность заключается в том, чтобы совместить в рамках одной публично-правовой компании совершенно разные задачи - достроить новые дома и заселить людей, снести старые дома и расселить людей. Вместе с тем, очевидно, что эти две задачи являются этапами одного жизненного цикла жилищного фонда", - сказал он. По словам собеседника агентства, процесс консолидации никак не отражается ни на восстановлении прав дольщиков, ни на реализации программ расселения аварийного жилищного фонда.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил о реформе институтов развития, в рамках которой предполагается в том числе объединение Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.