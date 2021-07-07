В Крыму планируют до 2023 года выплатить компенсации всем обманутым дольщикам

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают до 2023 года полностью решить проблему обманутых дольщиков, выплатив пострадавшим от недобросовестных застройщиков компенсации, сообщил журналистам вице-премьер региона Евгений Кабанов.

"Четко понимаем, что эту проблематику до 2023 года решим в полном объеме. Процедура непростая - надо проходить ряд судебных разбирательств, чтобы признать дольщиков пострадавшими", - сказал Кабанов.

Он отметил, что всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали более 1,5 тыс. семей - люди заплатили деньги и не получили своего жилья, или же на построенный объект отсутствовала документация. Прорывными в решении проблемы стали 2020-2021 гг.

"В 2020 году благодаря главе республики, благодаря поддержке президента РФ мы смогли, не побоюсь этого слова, пробить закон, чтобы люди были признаны потерпевшими, начались выплаты по компенсации тех потерь, которые они понесли при покупке объектов. В прошлом году мы выплатили первые 45 млн руб. - порядка 33 граждан восстановили свои права. На этот год у нас порядка 160-180 человек, федеральная субсидия заложена в размере 300 млн рублей", - уточнил вице-премьер.

В декабре 2018 года в Крыму создали рабочую группу для урегулирования проблемы жилых домов в Ялте и Алуште, имеющих признаки самовольных построек, к возведению которых привлекались средства дольщиков. В эту группу вошли руководители нескольких министерств и ведомств республики, возглавил ее вице-премьер Кабанов. По информации пресс-службы правительства Крыма, в Ялте и Алуште насчитывается 42 проблемных объекта, еще несколько расположены в Евпатории, Судаке и Феодосии. От действий недобросовестных застройщиков пострадали около 1,5 тыс. человек. В 2020 году начались компенсационные выплаты.