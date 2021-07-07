Минстрой заявил, что регионы часто не сообщают жителям о возможностях программ капремонта

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти регионов зачастую не проводят разъяснительную работу с жителями о возможностях программ капительного ремонта многоквартирных домов при повышении платы за него, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на заседании общественного совета при министерстве.

"Работу по повышению платежей за капремонт надо проводить с обсуждением данной платы с гражданами, объяснением, почему это должно происходить, и показывать реальный результат, который у нас может быть по реализации данной программы. Зачастую в ряде субъектов Российской Федерации ни фондами капитального ремонта, ни муниципальными властями, ни руководителями субъектов РФ такая работа разъяснительная не ведется", - сказал Егоров.

Он добавил, что есть регионы, где при повышении платы за капремонт жителям объясняют, для чего это нужно и к каким изменениям это приведет. Замглавы Минстроя при этом признал, что в России существует проблема с собираемостью платежей и низкой тарифной базой.

Ранее Минстрой России в связи с ростом цен на стройматериалы предложил дать региональным операторам капремонта многоквартирных домов право увеличивать цену контрактов в ходе их исполнения до 25%. При этом данная инициатива не отразится на взносах россиян, подчеркивал Егоров. Кроме того, Минстрой предложил разрешить корректировать региональные программы капитального ремонта в зависимости от технического состояния дома.

Минимальный размер взноса за капремонт устанавливают регионы, в том числе с учетом инфляции и методических рекомендаций Минстроя РФ. В частности, сумма взноса зависит от объема работ при капремонте. Учитываются шесть основных конструктивных элементов - фасад, крыша, подвал, фундамент, лифт и инженерные сети. При этом регионы могут дополнительно расширить этот список. Кроме того, местные власти ориентируются на уровень платежеспособности в регионе при установлении платы за капремонт.