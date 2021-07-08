Сбербанк удвоил объемы выдачи ипотеки в первом полугодии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сбербанк удвоил объемы выдачи ипотеки по итогам первого полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, всего было выдано более 507,1 тыс. кредитов на сумму больше 1,3 трлн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе банка.

"По данным сервиса ДомКлик, в январе-июне 2021 года СберБанк выдал в 2,1 раза больше ипотечных кредитов в суммарном выражении и на 1,7 раза больше в количественном, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первом полугодии 2021 года было выдано более 507,1 тыс. кредитов на сумму свыше 1,3 трлн рублей, тогда как за полгода 2020 года выдано более 299,2 тыс. кредитов на 632,5 млрд рублей.

Стабильный спрос россиян на ипотечные кредиты в первом полугодии 2021 года был обусловлен действием льготных программ, а также выгодными ставками во всех сегментах кредитования жилья, прокомментировал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васёв. "Первый и второй кварталы характеризовались повышенным спросом, что, в том, числе было связано с ожиданием, а затем и заявлениями об изменении параметров по программе господдержки, запущенной в 2020 году", - цитирует его пресс-служба.

По словам Васёва, в банке также отмечают повышенный спрос на ипотеку на индивидуальные жилые дома. Объем выдачи за январь-июнь текущего года составил почти 3,2 тыс. кредитов на 7,6 млрд рублей, что в 3,5 раза по количеству и в 4,1 раза в денежном выражении больше, чем в первом полугодии 2020 года.