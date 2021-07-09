Многодетные семьи смогут подавать заявки на погашение части ипотеки через госуслуги

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Возможность подавать заявку на погашение части ипотеки по специальной программе для российских многодетных семей через портал госуслуг появится до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ (оператор программы) в пятницу.

"Мы не стоим на месте, совместно с Минфином нашли способ сократить время, прорабатываем возможность подачи заявок напрямую к нам через портал госуслуг", - приводит пресс-служба слова директора подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталия Насонова.

Сегодня для оформления господдержки семьи с тремя и более детьми должны обратиться с заявлением в банк, где была оформлена ипотека. Затем кредитные организации направляют запрос в ДОМ.РФ, после чего средства направляются кредитору. Насонов отмечает, что в среднем от подачи заявки до получения выплаты проходит 13 дней.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Использовать выплату можно по ипотечным кредитам, выданным для строительства жилья или покупки недостроенного дома. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.