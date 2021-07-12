Продажи недвижимости в российских новостройках в мае выросли на 86%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 66,5 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости зарегистрировано в России в мае 2021 года, что на 86% больше, чем год назад. При этом за пять месяцев с начала года продажи в новостройках выросли на 50%, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Положительную динамику показывает количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). За май этот показатель составил около 67 тыс. - рост на 86% (36 тыс. в мае 2020 года). Больше всего договоров долевого участия заключено в Москве (11 тыс.), Московской области (9 тыс.) и Санкт-Петербурге (6 тыс.)", - отметили в ведомстве.

Согласно данным Росреестра, с января по май было зарегистрировано почти 344 тыс. договоров долевого участия, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на вторичном рынке недвижимости по итогам мая вырос на 67%: количество зарегистрированных сделок составило 315 тыс., тогда как за аналогичный период 2020 года зарегистрировано 189 тыс. сделок. Готовое жилье чаще всего покупали в Московской области (19 тыс. сделок), Краснодарском крае (18 тыс.) и Москве (13 тыс.).

Рост вторичного рынка с января по май составил 37% - 1,1 млн сделок в 2020 году против 1,5 млн в 2021-м.