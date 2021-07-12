Число ипотечных сделок в России в мае выросло на 87%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Почти 309 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в России в мае, что на 87% больше, чем годом ранее. Показатель за пять месяцев с начала года вырос на 46%, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"По итогам мая 2021 года количество зарегистрированных Росреестром ипотек составило 309 тыс. Это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года (165 тыс.). Самыми активными регионами стали Московская область (26 тыс.), Москва (21 тыс.) и Краснодарский край (19 тыс.)", - сказали в ведомстве.

При этом с января по май, по данным Росреестра, было зарегистрировано 1,5 млн ипотечных сделок, что на 46% больше, чем в 2020 году.

Как подчеркнула ТАСС заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, ведомство продолжает регистрацию сделок в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. В этой связи, по ее словам, также важен максимальный переход на онлайн-взаимодействие. Летом 2021 года количество поданных заявлений на регистрацию ипотеки в электронном виде превысило 47%, договоров долевого участия - 53%, добавила Мартынова.